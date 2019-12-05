Забастовка против пенсионной реформы во Франции грозит обернуться транспортным коллапсом

Сегодня во Франции проходит забастовка против пенсионной реформы. К стачке присоединились работники железной дороги, общественного транспорта, гражданской авиации, полиции, в также учителя и сборщики мусора.

Еще до начала забастовки в центральном регионе страны наблюдались многокилометровые пробки. Граждане опасаются не добраться до нужно места и пересаживаются на личные автомобили и такси. По данным управления дорожного движения, накануне пробки в столичном регионе Иль-де-Франс превысили 550 километров.

Железнодорожная компания SNCF анонсировала, что лишь один из десяти скоростных поездов будут ездить по стране. Отменены до 90% региональных поездов, а также пригородные линии в Париже. Метро во французской столице работает с перебоями.

В администрации гражданской авиации сообщили, что до 20% внутренних рейсов могут быть отменены.

В таких условиях не исключено, что таксисты поднимут цены на свои услуги, пишет французская пресса. Парижанам рекомендуют пересаживаться на велосипеды или брать в прокат электроскутеры.

Также могут прекратить работу почти 900 тысяч преподавателей начальной и средней школы. Бастовать намерены и сотрудники детских садов, а также коммунальных служб. К стачке хотят присоединиться судьи, адвокаты и работники правоохранительных органов.

Главы некоторых профсоюзов заявили, что забастовка может стать бессрочной. Власти полагают, что она продлится несколько дней. По стране запланировано 250 манифестаций, на которые может прийти до миллиона человек, сообщает FranceInfo.

Французы протестуют против изменений в пенсионной системе, обещанных президентом Эммануэлем Макроном. Власти собираются отменить 42 «специальных режима», действующих для работников различных отраслей. В результате те, кого коснутся изменения, не смогут получать повышенные пенсии или досрочно уйти на заслуженный отдых.

Париж, Служба информации РИА «Новый День»

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