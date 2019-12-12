Власти Франции в надежде прекратить забастовку объяснили принцип пенсионной реформы

В Париже продолжаются забастовки рабочих, вызванные пенсионной реформой. Премьер-министр Франции Эдуар Филипп объяснил принцип нового законопроекта в надежде успокоить граждан. Однако профсоюзы намерены продолжать стачку, которая уже обернулась транспортным коллапсом и грозит сорвать рождественские праздники.

По словам премьера, правительство «заинтересовано в том, чтобы французы работали в течение большего периода лет». Проект реформы предусматривает начисление рабочего стажа через систему баллов, передает телеканал BFM. «Пенсия будет индексироваться по уровням зарплаты трудящихся, а не по уровню инфляции», – сообщил Филипп.

Премьер уверил, что пенсионная реформа не затронет французов, родившихся до 1975 года. «Первым поколением, которое будет получать пенсии по новой системе, станут французы, родившиеся в 2004 году и которым в 2022 году будет 18 лет», – сообщил глава правительства.

Он добавил, что нынешняя система, в которой есть 42 варианта для работников разных отраслей, слишком запутана. «У этого решения нет никакой скрытой повестки. Мы просто хотим защитить работников и пенсионеров страны», – подчеркнул премьер.

Планируется, что законопроект будет рассмотрен 22 января 2020 года и в конце февраля передан в парламент. В случае его утверждения соответствующий закон начнет действовать с 1 января 2022 года.

Филипп выразил уверенность, что разъяснения станут причиной для отмены забастовки, которая проходит во Франции с 5 декабря. В стачке по разным данным участвуют от 600 тысяч до 800 тысяч человек. Бастуют работники общественного транспорта, железной дороги, учителя, представители коммунальных служб, судьи и адвокаты. Акции протеста уже привели к проблемам с транспортом, в крупных городах страны автомобили стоят в многочасовых пробках, а местные власти призывают граждан передвигаться на велосипедах и электроскутерах.

Нередко происходят потасовки с участием демонстрантов и полиции. Согласно результатам исследований социологов, половина французов одобряют продолжение забастовки. 41% граждан считают, что основную ответственность за социальный конфликт несут президент Эммануэль Макрон и правительство. Ранее бастующие даже сожгли чучело главы государства.

Париж, Служба информации РИА «Новый День»

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