Во Франции проходят массовые протесты против пенсионной реформы

Сегодня в крупных городах Франции пройдут манифестации против пенсионной реформы. Местные жители заранее готовятся к многокилометровым пробкам и проблемам с общественным транспортом. Власти надеются договориться с профсоюзами за столом переговоров, встреча состоится завтра.

В Париже протестующие соберутся на площади Республики, затем колонна направится в сторону площади Нации. На всем пути шествия демонстрации будут закрыты торговые точки, кафе и рестораны. К митингам в этот раз присоединится и Французская Демократическая Конфедерация труда – одно из крупнейших объединений трудящихся.

Организаторами акции выступили профсоюзы и студенческие движения. Они ожидают, что предстоящая демонстрация будет более масштабной, чем прошедшие 5 и 10 декабря. На улицы городов страны выйдут сотрудники предприятий национального здравоохранения и образования, пожарные и авиадиспетчеры, пишет Euronews.

Во время забастовки будут закрыты все линии парижского метро, кроме 1 и 14. В столичном регионе Иль-де-Франс будут курсировать лишь 20% пригородных поездов. Местные жители продумывают альтернативные способы, чтобы добраться до мест назначения. Многие все же воспользуются личным транспортом, несмотря на перспективу провести несколько часов в автомобильной пробке.

Французские власти пригласили профсоюзы сесть за стол переговоров в среду 18 декабря в попытке смягчить ситуацию в преддверии рождественских праздников. В то же время правительство срочно подыскивает замену верховному комиссару по вопросу пенсий Жан-Полю Делевуа, который ушел в отставку из-за нарушений. Выяснилось, что он занимал еще несколько должностей одновременно с работой в кабинете и не указал этого в декларации.

Напомним, французы протестуют против пенсионной реформы, согласно которой представители многих профессий лишатся привилегий, если не проработают на два года дольше. При этом возраст выхода на пенсию фактически не меняется, но если трудящийся уйдет на заслуженных отдых в 62 года, то его выплаты значительно уменьшатся.

Париж, Служба информации РИА «Новый День»

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