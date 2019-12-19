Французское правительство снова пытается договориться с профсоюзами по острым вопросам пенсионной реформы

В Париже начался новый раунд переговоров правительства и представителей крупных профсоюзов страны по поводу проведения пенсионной реформы. Стороны пытаются найти общий язык для решения назревшего, как считают чиновники, вопроса о сроках выхода не пенсию и размерах отчислений для разных категорий лиц.

Переговоры проходят на фоне длительной забастовки транспортников и уличных акций протеста, в которые вовлечены десятки тысяч французов. Транспортный коллапс охватывает не только Париж и окрестности, но и крупные трассы – время от времени их перекрывают бастующие дальнобойщики. Парижане испытывают по отношению к протестующим транспортникам двоякие чувства – с одной стороны, они поддерживают негодование по поводу смены условий выхода на пенсию и выплаты пенсионных отчислений, с другой – поездка на работу и домой становится для горожан практически невыполнимым квестом. В метро работают только те направления, где курсируют автоматизированные поезда. Бастуют железнодорожники. В переполненном общественном транспорте уже отмечаются многочисленные драки, скандалы. Ситуация не внушает оптимизма и многочисленным туристам, прибывающим в Париж на Рождество. К примеру, экскурсия на Эйфелеву башню и в некоторые залы Лувра для них – недоступна.

Как сообщает «Евроньюс», в минувшую среду обсудить выход из сложной ситуации с пенсионной реформой собрались премьер-министр Эдуар Филипп и Филипп Мартинес – лидер CGT (Всеобщей конфедерации труда), решительно выступающей против пенсионной реформы в предложенном виде. Прежде всего CGT не нравится, что может появиться система начисления баллов, которая будет зависеть от продолжительности пенсионных отчислений.

«У нас разные видения того, как можно усовершенствовать систему социальной защиты. Эти концепции вступают в противоречие: чисто индивидуалистический подход, хотя глава кабинета и не произнес этого слова, и наша концепция, основанная на принципе солидарности», – отметил лидер профсоюза CGT Филипп Мартинес.

Еще один профсоюз – Французская демократическая конфедерация труда – согласен на переход к системе баллов. Но оба крупнейших в стране объединения трудящихся категорически против введения так называемого «возраста равновесия» – 64 года. Согласно плану правительства, французы, как и раньше, смогут выходить на пенсию по достижении 62 лет. Но для получения выплат в полном объеме нужно будет проработать еще два года. Перед властями стоит задача добиться по крайней мере «перемирия» с профсоюзами – чтобы не сорвать Рождество и Новый год в стране. Президент Эммануэль Макрон, отмечают в Елисейском дворце, пообещал улучшить пенсионный проект посредством переговоров, но не намерен от него отказываться. В частности, Макрон готов пересмотреть вопрос «возраста равновесия».

Париж, Елена Васильева

Париж. Другие новости 19.12.19

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