Протесты во Франции растут: дальнобойщики устроят дорожный коллапс за неделю до Рождества

Во Франции дальнобойщики сегодня начнут акцию протеста против подорожания дизеля для грузовиков и против конкуренции со стороны иностранных профессиональных водителей. По информации французских СМИ, водители большегрузов намерены блокировать дороги по всей стране. Новые протестные выступления ожидаются за неделю до Рождества и на фоне общенациональной стачки работников транспорта против пенсионной реформы.

Как пишет газета Le Journal du Dimanche, дальнобойщики планируют перекрывать дороги на подъездах к нефтеперерабатывающим заводам и на границе с Испанией. Кроме того, спонтанные частичные блокировки автотрасс ожидаются в разных частях Франции. Участники протеста при этом будут оставлять для проезда только одну полосу.

Отмечается, что в преддверии рождественских праздников жители Франции заранее готовят поездки к родственникам в другие города – люди уже не надеются на железнодорожный транспорт, частично парализованный из-за всеобщей забастовки, а выбирают прокат автомобилей и сервисы поиска попутчиков. Однако предстоящая протестная акция дальнобойщиков может уже более усугубить непростую ситуацию на дорогах страны, вызвав еще более масштабные пробки на автострадах, передает ТАСС.

Париж, служба информации РИА «Новый День»

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