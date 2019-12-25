«Культура в опасности»: в Париже балерины станцевали на холоде против пенсионной реформы (ФОТО, ВИДЕО)

Балерины Парижской национальной оперы станцевали партию из балета Петра Чайковского «Лебединое озеро» перед зданием Гранд-опера в центре французской столицы в знак протеста против объявленной правительством пенсионной реформы. В акции, прошедшей в канун католического Рождества, участвовало около 40 артисток.

«Несмотря на чрезвычайно прохладную погоду, девушки решили принять вызов, а музыканты – их сопровождать», – рассказал танцор и представитель пенсионного фонда оперы Александр Карниато газете Le Monde (перевод Инопресса.ру»). Балерины выступили на фоне вывешенных в арках здания огромных баннеров с надписями «Парижская опера бастует» и «Культура в опасности». Представление продолжалось 15 минут и было встречено прохожими аплодисментами.

Для артистов балета во Франции сейчас действует льготный пенсионный возраст, позволяющий уйти со сцены в 42 года. Такую норму утвердили еще в XVII веке с учетом повышенного риска травм и того факта, что большинство танцоров вряд ли смогут продолжать танцевать после этого возраста с тем же уровнем мастерства. По новой пенсионной системе танцор может претендовать на пенсию только в 64 года.

«Я поступила в балетную школу в 8 лет, оставила семью и начала проходить курс обучения. После пяти часов танцев в день, в возрасте 17-18 лет, у многих из нас появляются хронические травмы, воспаление сухожилий, усталостные переломы, боли в коленях, – рассказала 23-летняя участница протестной акции Элоиз Жокевиль. Балерина отметила, что в возрасте старше 40 лет невозможно выступать на сцене из-за многочисленных профессиональных заболеваний.

Надо отметить, что Парижская опера бастует уже 15 дней, что привело к отмене 45 представлений и убыткам в размере 8 млн евро. Вместе с балеринами протестуют артисты государственного театра «Комеди Франсез» – из-за забастовки отменены десятки спектаклей.

Как сообщал «Новый День», во Франции с начала декабря продолжается масштабная акция протеста, в которую вовлечены транспортники, врачи, спасатели, преподаватели и другие трудящиеся. Люди недовольны планами правительства сократить 42 льготных режимов выплаты пенсии, увеличения возраста выхода на пенсию и других новаций. Национальная забастовка вызвала серьезные сбои в работе парижского метро и железнодорожного транспорта по всей стране.

Париж, служба информации РИА «Новый День»

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