Остановка ГЭС и отключение света: во Франции ширятся протесты против пенсионной реформы

Мощнейшая гидроэлектростанция Франции Grand'Maison на юго-востоке страны остановлена работниками в знак протеста против предложенной властями пенсионной реформы. Работа была прекращена поздно вечером во вторник, 21 января, сообщает телеканал BFMTV. Проектная мощность этой станции, расположенной в департаменте Изер, составляет 1800 мегаватт – это 9% от мощности всех ГЭС, эксплуатируемых крупнейшей энергогенерирующей компанией в стране Électricité de France (EDF).

За протестной акцией стоит крупнейший профсоюз во Франции CGT. Отмечается, что решение о блокировке работы ГЭС принималось непосредственно на собрании сотрудников станции.

Во Франции с начала декабря продолжается масштабная акция протеста, в которую вовлечены транспортники, врачи, спасатели, преподаватели и другие трудящиеся. Люди недовольны планами правительства сократить 42 льготных режимов выплаты пенсии, увеличить возраста выхода на пенсию и другими новациями. Национальная забастовка вызвала серьезные сбои в работе парижского метро и железнодорожного транспорта по всей стране. В минувшие выходные из-за протестных акций в Париже на время приостановлена работа Лувра. Утром во вторник, 21 января, профсоюз энергетиков заявил о крупном отключении электроэнергии в Парижском регионе, в районе Орли и Рунгис в знак протеста против пенсионной реформы.

Ожидается, что проект пенсионной реформы представлен в пятницу, 24 января, в Совете министров, после чего в феврале будет внесен на рассмотрение парламента.

Париж, служба информации РИА «Новый День»

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