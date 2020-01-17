Во Франции митинговать против пенсионной реформы снова вышли десятки тысяч человек

В очередной серии забастовок против пенсионной реформы, которая прошла в минувший четверг во Франции, приняло участие почти 200 тысяч человек. Как сообщают «Евроньюс», профсоюзы по-прежнему настаивают на том, чтобы правила выхода на пенсию, которые хотят изменить президент Макрон и его правительство, не подвергались никаких правкам. Снизить накал страстей не помог даже озвученный ранее премьером Эдуаром Филиппом отказ от повышения пенсионного возраста с 62 до 64 лет.

Люди открыто высказывают возмущение – они говорят о том, что государство хочет их обмануть.

На демонстрации в Париже были задержаны 11 человек.

По призыву Всеобщей конфедерации труда все еще заблокирован доступ в порт «Сен-Назер» в пригороде Нанта. В расположенном поблизости Донже приостановлена работа нефтеперерабатывающего завода. Демонстранты говорят, что проект реформы не учитывает интересы тех, трудится по ночам и чья профессия связана с повышенным риском для здоровья.

Напомним, что протестные акции во Франции продолжаются с ноября прошлого года, в них всегда принимает участие десятки тысяч человек.

Париж, Елена Васильева

Париж. Другие новости 17.01.20

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