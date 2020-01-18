Протестующие сорвали визит Макрона в театр и, возможно, сожгли из-за него известное кафе

Активисты охотятся за президентом Макроном и, возможно, сожгли из-за него известное кафе. Как сообщают «Евроньюс», поход в театр пары Макрон в театр обернулся накануне вечером скандалом.

О появлении главы государства и его супруги в зрительном зале в социальных сетях сообщил активист движения «Непокорная Франция» Таа Буафс. «Вечер обещает быть богатым на события», – писал он.

После этого у здания театра близ Северного вокзала после этого стали собираться противники правительства, некоторые из них пытались прорваться внутрь. Звучали лозунги против политики Макрона и, в частности, против пенсионной реформы. К месту были стянуты значительные силы полиции, протестующие пытались прорваться в театр и спецслужбе даже пришлось на время вывести Макрона и супругу из зала. Однако вскоре президент вернулся в зал, досмотрел постановку и уехал.

Активиста, ращмествшего сообщение в соцсетях, арестовали по подозрению в подготовке актов насилия в составе организованный групп.

Между тем, утром в субботу в Париже при странных обстоятельствах загорелось известное кафе «Ротонда». Оно расположено в квартале Монпарнас. Его частыми посетителями были художники Поль Синьяк, Анри Матисс, Марк Шагал, Пабло Пикассо, Амадео Модильяни и многие другие. Здесь также бывали авангардист Казимир Малевич и поэтесса Анна Ахматова.

В своих письмах неоднократно упоминал «Ротонду» Владимир Ленин, который, как утверждают некоторые историки, бывал в этом ресторане не менее 12 раз. Посещали заведение и Лев Троцкий, и Владимир Маяковский, часто проживавший поблизости во время визитов в Париж.

В 2017 году нынешний президент Франции Эммануэль Макрон праздновал там свою победу в первом туре президентских выборов, передает РИА Новости.

По данным местных СМИ, пожар начался в субботу ранним утром, около 04:30 по местному времени (02:30 мск). В здании были также выбиты окна. Значительный ущерб нанесен уникальной обстановке заведения, созданного еще в 1903 году, и его оформлению в стиле ар-деко.

Пожар нанес кафе серьезный ущерб, в связи с чем оно будет закрыто в течение нескольких дней. По предварительным данным владельцев, пожар произошел в результате поджога – во время ЧП в «Ротонде» ощущался сильный запах бензина, поблизости от входа был найден желтый жилет. Полиция пока этих сведений не подтверждает, сообщает «Бизнес-ФМ».

Напомним, что акции протеста против пенсионной реформы не прекращаются во Франции с ноября прошлого года. В них вовлечены сотни тысяч людей. Более 60 процента населения одобряют выход людей на улицы в защиту своих прав.

Париж, Елена Васильева

Париж. Другие новости 18.01.20

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