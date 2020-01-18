Протесты против пенсионной реформы парализовали Лувр

Забастовка против пенсионной реформы парализовала работу самого посещаемого музея мира – Лувра. Вход в него в пятницу перекрыли несколько десятков манифестантов, представляющих ведущие профсоюзы Франции, сообщают «Евроньюс».

Протестующие развернули транспаранты «Музей бастует!" и «Отзыв реформы – обязателен!" «Туристы – присоединяйтесь в нам» – скандировали собравшиеся у пирамиды Лувра. Гости французской столицы, приехавшие из провинции или других стран, энтузиазм забастовщиков не разделили.

Во второй половине дня ряды забастовщиков уплотнили присоединившиеся к ним преподаватели средних и высших учебных заведений.

Опубликованный в пятницу соцопрос Odoxa-Dentsu Consulting зарегистрировал парадоксальное отношение французов к происходящему. Как сообщают «Евроньюс», 61 % опрошенных поддерживают движение протеста против пенсионной реформы, но 57 % хотели бы, чтобы всевозможные манифестации, усложняющие повседневную жизнь, завершились.

Париж, Елена Васильева

Париж. Другие новости 18.01.20

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