В США нашли украденного 55 лет назад младенца

ФБР завершило расследование о краже ребенка из роддома, которая произошла в 1964 году. За это время пара вырастила чужого мальчика, принимая его за родного.

Жительница США Дора Фрончак родила малыша 26 апреля 1964 года, сообщает Daily Mail. Медсестра взяла ребенка, чтобы показать врачу, но так и не вернулась. Мальчик был признан пропавшим. За поисками младенца следила вся страна.

В 1966 году в торговом центре Нью-Джерси нашли двухлетнего ребенка. Так как ДНК-тестов тогда не было, подтвердить родство не представлялось возможным. Фрончак признала в малыше своего пропавшего сына. Дело было прекращено.

Несколько лет назад расследование возобновили и выяснили, что Пол Джозеф Фрончак не является биологическим сыном людей, воспитавших его. ФБР разыскало настоящего ребенка пары, он проживает в Мичигане. В настоящее время он раздумывает над тем, встречаться ли ему с биологической матерью, его отец скончался.

Мальчик, которого воспитали Фрончаки, также узнал правду о своих настоящих родителях. Его мать страдала от алкогольной зависимости, а отец имел проблемы с психикой. Оба они уже умерли.

Чикаго, Служба информации РИА «Новый День»

Чикаго. Другие новости 20.12.19

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