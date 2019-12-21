В Австралии бушуют катастрофические пожары

В Австралии бушуют пожары, которые уже характеризуют как катастрофические. В штате Новый Южный Уэльс ситуация особенно сложна. Пожарные уже почти два месяца не могут справиться с массовыми возгораниями. Добавляет проблем и погода: в Австралии сейчас лето, и средняя температура на континенте – до 42 градусов, а в районе Сиднея поднимается до 47 градусов, сообщает «Евроньюс».

В выходные ожидается заметное похолодание; но синоптики предупреждают, что ветры, которые его принесут, могут лишь сильнее раздуть пожары.

Чрезвычайное положение в Новом Южном Уэльсе было объявлено два дня назад. Огнём уже уничтожено под три миллиона гектаров леса, сейчас пожары полыхают на площади 40 тысяч гектаров.

Москва, Елена Васильева

Москва. Другие новости 21.12.19

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