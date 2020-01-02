Лесные пожары пожирают Австралию – началась масштабная эвакуация населения

На юго-востоке Австралии началась массовая эвакуация из-за катастрофических лесных пожаров. Десяткам тысяч жителей штатов Новый Южный Уэльс и Виктория необходимо покинуть свои дома в течение 48 часов, передает «Немецкая волна». Власти Нового Южного Уэльса предупредили о возможном ухудшении ситуации к выходным.

Накануне в пострадавшие районы были направлены 5 вертолетов ВВС страны и два военных корабля. Они помогут в эвакуации и окажут помощь в борьбе с огнем.

Сейчас в Австралии огнем охвачено свыше 5,5 млн гектаров леса. Распространению пожаров способствуют установившаяся на континенте жара и сильный ветер. Только в штатах Виктория и Новый Южный Уэльс зафиксировано около 200 лесных пожаров. Огнем уничтожено около 1300 зданий. Движение на основных автомагистралях закрыто. В Новом Южном Уэльсе погибли не менее 17 человек, в Виктории как минимум 17 пропали без вести.

В огне погибли миллионы животных. По некоторым данным, уничтожена свыше трети популяции коал.

Между тем глава правительства страны Скотт Моррисон призвал население к спокойствию и заявил, что кабмин делает все возможное, чтобы справиться с катастрофой, сообщает «Евроньюс».

Канберра, служба информации РИА «Новый День»

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