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Четверг, 23 января 2020, 10:41 мск

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В Австралии пропал тушивший лесные пожары авиатанкер

В Австралии перестал выходить на связь экипаж одного из самолетов, принимавших участие в тушении лесных пожаров. Не исключается, что авиатанкер потерпел крушение.

Как сообщила в твиттере пожарная служба штата Новый Южный Уэльс, связь с самолетом была потеряна, когда он находился в районе Сноуи Монаро. Пожарные, работающие на земле, сообщили, что авиатанкер мог разбиться.

В настоящее время организована поисковая операция, в которой принимают участие несколько вертолетов.

Напомним, в Австралии бушуют сотни лесных пожаров, они унесли жизни уже 28 человек, уничтожено более 2000 построек, погибло, по разным данным, около миллиарда животных. Как ранее сообщили в NASA, дым от австралийских пожаров сделает полный оборот вокруг Земли и вернется обратно.

Канберра, Служба информации РИА «Новый День»

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