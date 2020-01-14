Дым от австралийских пожаров скоро сделает виток вокруг Земли

Дым от ужасающих лесных пожаров в Австралии скоро сделает полный круг вокруг Земли и вернется обратно. Об этом говорят эксперты НАСА, которых цитирует ВВС.

«Ожидается, что дым сделает по крайней мере один полный круг вокруг земного шара», – заявили в американском космическом агентстве. По их данным, 8 января дымный след уже прошел полпути, пересек Тихий океан.

Напомним, что в Австралии бушуют сотни лесных пожаров, они унесли жизни уже 28 человек, уничтожено более 2000 построек, погибло, по разным данным, около миллиарда животных.

Беспрецедентные масштабы и интенсивность пожаров усугубляются изменением климата, отмечают эксперты НАСА. Они уже зафиксировали продукты горения даже в страстосфере на высоте почти 18 км. «Оказавшись в стратосфере, дым может перемещаться на тысячи миль от своего источника, влияя на атмосферные условия во всем мире», – заявили в НАСА.

НАСА отметило, что дым изменил цвет неба в Южной Америке и отрицательно повлиял на Новую Зеландию, где вызвал серьезные проблемы с качеством воздуха и заметно окрасил снег на горных вершинах.

Сидней, Елена Васильева

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