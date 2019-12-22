Премьер Австралии вернулся из неуместного отпуска с Гавайских островов

Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон вернулся домой, досрочно прервав отпуск на Гавайских островах. Политик принёс извинения согражданам за то, что отдыхал в те дни, когда в Австралии полыхают катастрофические лесные пожары. Премьер решил вернуться после сообщений о гибели двух пожарных-добровольцев.

Моррисон назвал свой отпуск «неправильным решением», отметив, тем не менее, что когда он улетал, положение дел было не столь катастрофичным.

Напомним, что за два месяца масштабные пожары уничтожили около трёх миллионов гектаров леса, сгорели десятки домов. На юго-востоке страны действует чрезвычайное положение, сообщает «Евроньюс».

Сидней, Елена Васильева

Сидней. Другие новости 22.12.19

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