российское информационное агентство 18+

Как на Урале нашли первую нефть

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Вторник, 24 декабря 2019, 12:29 мск

Новости В мире

Новости дня, Новости кратко, Украина, Молдова, Приднестровье, Балтия

Пожары в Австралии – уже уничтожено 5 миллионов гектаров леса

Пожары в Австралии, фото: Reuters

Австралия продолжает борьбу с лесными пожарами. С сентября этого года огонь уже уничтожил более 5 миллионов гектар леса, 800 строений, погибло 9 человек, сотни коал и других обитателей леса. В понедельник в четырех штатах были зафиксированы более 200 очагов возгораний. Сильнее всего в данный момент полыхает штат Новый Южный Уэльс.

Тем временем премьер-министр Австралии выступил с защитой климатической политики своего правительства и напомнил, что власти предупреждали, что кризис, связанный с лесными пожарами, может продолжаться месяцами.

Скотт Моррисон, премьер-министр Австралии: «Я знаю, что необходимость принимать меры в связи с изменением климата не изменилась. Правительством управляют не в зависимости от настроений, а по фактам. Правительство управляется в соответствии с теми шагами, которые нужно сделать, чтобы защитить окружающую среду. И в будущем мы сможем защитить нашу экономику, рабочие места и средства к существованию, от которых зависят австралийцы».

Серьезные экологические последствия огненной стихии будут ощущаться в течение многих лет, сообщает «Евроньюс».

Сидней, Елена Васильева

Сидней. Другие новости 24.12.19

В Индонезии 24 человека погибли при падении автобуса в ущелье. / Суд освободил задержанные у Курил японские шхуны после выплаты штрафа. / На юг Европы обрушился зимний шторм. Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Метки / Лесные пожары

В калифорнийском пожаре сгорел изумруд стоимость 280 млн долларов

В Калифорнии объявлена массовая эвакуация из-за катастрофических пожаров

Глава Минприроды заявил об острой нехватке лесничих

На Канарах из-за пожара эвакуировали около 8 тысяч человек

У губернаторов отберут право решать, где можно не тушить лесные пожары

Глава Минприроды предложил меры по борьбе с пожарами и «черными» лесорубами

Россия вооружится тяжелыми экранопланами для борьбы с пожарами

Лесные пожары угрожают домам жителей Иркутской области

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

В мире, Скандалы и происшествия, Лесные пожары,