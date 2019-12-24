Пожары в Австралии – уже уничтожено 5 миллионов гектаров леса

Австралия продолжает борьбу с лесными пожарами. С сентября этого года огонь уже уничтожил более 5 миллионов гектар леса, 800 строений, погибло 9 человек, сотни коал и других обитателей леса. В понедельник в четырех штатах были зафиксированы более 200 очагов возгораний. Сильнее всего в данный момент полыхает штат Новый Южный Уэльс.

Тем временем премьер-министр Австралии выступил с защитой климатической политики своего правительства и напомнил, что власти предупреждали, что кризис, связанный с лесными пожарами, может продолжаться месяцами.

Скотт Моррисон, премьер-министр Австралии: «Я знаю, что необходимость принимать меры в связи с изменением климата не изменилась. Правительством управляют не в зависимости от настроений, а по фактам. Правительство управляется в соответствии с теми шагами, которые нужно сделать, чтобы защитить окружающую среду. И в будущем мы сможем защитить нашу экономику, рабочие места и средства к существованию, от которых зависят австралийцы».

Серьезные экологические последствия огненной стихии будут ощущаться в течение многих лет, сообщает «Евроньюс».

Сидней, Елена Васильева

Сидней. Другие новости 24.12.19

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