На Филиппинах жертвами тайфуна стали 16 человек

Тайфун «Фанфон» обрушился на Филиппины. По последним данным, 16 человек погибли. От стихии пострадали наиболее популярные у иностранных туристов острова.

Порывы ветра в центральной части страны достигают почти 200 километров в час, передает агентство AFP со ссылкой на филиппинские власти. Шторм сносит крыши с жилых домов, валит деревья и столбы электросети. Так погиб патрульный полицейский, который получил удар током от сорванного провода электропередач.

В центральных провинциях Капис, Илоило и Лейте объявлена массовая эвакуация. 58 тысяч жителей были вынуждены покинуть свои дома.

Пострадали от тайфуна и популярные у иностранцев острова Боракай и Корон. Аэропорту Калибо, обслуживающему Боракай, был нанесен ущерб, из-за чего произошли задержки авиарейсов.

Тайфуну «Фанфон» присвоили вторую категорию опасности. Его сравнивают с тайфуном «Хайан», который бушевал шесть лет назад. Тогда жертвами и пропавшими без вести стали более 7 тысяч человек.

Манила, Служба информации РИА «Новый День»

Манила. Другие новости 26.12.19

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