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Понедельник, 16 декабря 2019, 11:48 мск

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На Филиппинах произошло мощное землетрясение

Фото: Reuters

На Филиппинах произошло землетрясение магнитудой 6,8 балла. По последним данным, три человека погибли, 37 пострадали.

По данным сейсмологов, эпицентр подземных толчков располагался в 5 км к юго-востоку от населенного пункта Магсайсай. Очаг залегал на глубине 28,2 км, передает Manila Bulletin.

Больше других пострадала провинция Давао Дель Сур. Там наблюдались перебои с электричеством. Были повреждены несколько зданий. Власти города Падада объявили режим бедствия в связи с разрушениями, вызванными подземными толчками.

Землетрясение стало причиной гибели шестилетней девочки, тела еще двух погибших извлекли из-под обломков обрушенного здания. Не менее 37 человек получили различные травмы. Поисково-спасательная операция продолжается.

Манила, Служба информации РИА «Новый День»

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