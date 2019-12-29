В США зафиксировали рекордное количество массовых убийств за последние 50 лет

2019 год стал в рекордным за последние 50 лет по числу массовых убийств в США.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», статистику начали вести с 1970 годов: учитывались нападения, при которых погибли четыре или более человек, не считая преступников.

До сих пор по числу подобных преступлений лидировал 2006 год, в котором зафиксировано 38 массовых убийств. В 2019 году уже произошло 41 преступление, в 33 из них использовалось огнестрельное оружие, в остальных – ножи, топоры, дважды преступники достигли своей цели, устроив поджог.

Девять массовых расстрелов произошло в общественных местах, другие преступления были совершены в домах, на рабочем месте или в баре.

«Большинство массовых убийств едва ли стали общенациональными новостями, так как не получили отклика среди широкой публики, потому что были совершены не в общественных местах, – пишет Associated Press. – Большинство из них были связаны с семейными спорами, употреблением наркотиков или их совершили недовольные чем-то люди, выплеснувшие свой гнев на коллег или родственников.

Во многих случаях мотивы преступников остаются загадкой».

Большинство массовых убийств зафиксировано в Калифорнии, где одни из самых строгих законов, касающиеся оружия.

Всего в 2019 году жертвами массовых убийств в США стали 211 человек. В 2017 году погибли 224 человека, но само число зарегистрированных массовых убийств было меньше.

Вашингтон, Игорь Юров

Вашингтон. Другие новости 28.12.19

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