Страшные пожары заставили австралийцев выйти с протестами на улицы

Многотысячная протестная акция проходит в Сиднее из-за катастрофических лесных пожаров, охвативших страну с октября прошлого года. Люди требуют отставки премьер-министра Австралии Скотта Моррисона и решения проблемы природных пожаров. На манифестацию в Сиднее вышли 20 тысяч человек, сообщает The Sydney Morning Herald.

Участники протестов, организованных студенческими активистами и движением Extinction Rebellion («Восстание против вымирания»), обвинили власти страны в том, что они не уделяют необходимого внимания проблемам климата. По их мнению, правительство не справляется с бушующими в стране природными пожарами, передает «Интерфакс» со ссылкой на австралийские СМИ.

Акции протеста охватили и другие города. Так, в Мельбурне на улицы вышли сотни человек. В городе Аделаиде (штат Южная Австралия) протестующие блокировали движение на нескольких улицах в деловом центре.

В результате лесных пожаров в Австралии погибли по меньшей мере 26 человек, сообщает «Евроньюс». Жертвами стихии стали более 1 миллиарда животных. В начале января дым от австралийских пожаров достиг Новой Зеландии, а на этой неделе – Аргентины и Чили. Метеорологи предупреждают, что в предстоящие выходные ситуация с пожарами может ухудшиться из-за ожидаемого сильного ветра и 40-градусной жары. В штатах Новый Южный Уэльс и Виктория объявлена немедленная эвакуация жителей из пожароопасной зоны.

На помощь австралийским коллегам прибыли несколько сотен пожарных и спасателей из разных стран, в том числе из США, Франции, Новой Зеландии и Канады.

Добавим, что экологический фонд голливудской звезды Леонардо ДиКаприо пожертвовал $3 млн для помощи Австралии. Деньги будут направлены на помощь пострадавшим от пожаров жителям страны и на восстановление дикой природы, сообщил актер в своем инстаграме.

Сидней, служба информации РИА «Новый День»

Сидней. Другие новости 10.01.20

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