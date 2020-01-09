WWF: В пожарах в Австралии погибло 1,25 млрд животных. Популяция коал под угрозой

1,25 млрд. Как рассказал профессор университета Крис Дикман, в основу исследования легли данные Всемирного фонда дикой природы (WWF).

Ученые рассчитали средний показатель плотности популяции различных видов животных на единицу площади на территории штата Новый Южный Уэльс. В итоге удалось оценить численность погибших животных на площади, пройденной огнем во всех регионах страны. В Университете отметили, что в Австралии за последние два века вымерло около 34 видов и подвидов млекопитающих, что является самым высоким показателем показатель потерь среди всех регионов мира.

По оценкам WWF Australia, прямо и косвенно жертвами пожаров, которые уже уничтожили 8,4 млн гектаров леса, стали около 1,25 млрд животных. Среди погибших себя тысячи коал, из-за чего их популяция на центральном и северном побережье штата Новый Южный Уэльс оказалась под угрозой исчезновения. Незавидна судьба и других редких и исчезающих видов.

Отмечается, что в ходе расчетов ученые избрали максимально сдержанных оценок, потому число погибших в пожарах животных может оказаться существенно выше. В отчете также указано, что не учитывались плотности популяций земноводных, насекомые и другие беспозвоночные.

Власти Австралии намерены произвести отстрел до 10 тыс. одичалых верблюдов. Из-за сильнейшей засухи, сопровождаемой пожарами, животные пришли на земли, где проживает 2300 аборигенов, уничтожают растительность и загрязнили источники воды, что сулит распространение заболеваний. Отстрел будут производить с вертолетов. Одногорбых верблюдов завезли на континент в XIX-XX веках. В пустынях Австралии может проживать более 1 млн особей.

Сомалийцы обратились с просьбой не отстреливать верблюдов, а отправить их в Африку, где разведение верблюдов оставалось традиционной отраслью экономики на протяжении многих веков.

Крупномасштабные природные пожары начались в Австралии в сентябре 2019 года и остаютс неподконтрольны. Распространению огня способствуют высокая температура, ветер и сильная засуха. Дым от пожаров преодолел более 10 тысяч километров и достиг берегов Чили и Аргентины. Пламя уничтожило более 1800 зданий. В ряде населенных пунктов отсутствует электроснабжение. В огне погибли 25 человек. Ущерб для экономики Зеленого континента оценивается в 2 млрд долларов.

В Австралии бушуют крупномасштабные природные пожары, в результате которых, по оценкам ученых Университета Сиднея, уже погибло более 1 млрд животных, а по данным Всемирного фонда дикой природы, WWF

В Австралии бушуют крупномасштабные природные пожары, в результате которых, по оценкам ученых Университета Сиднея, уже погибло более 1 млрд животных, а по данным Всемирного фонда дикой природы. Другие новости 09.01.20

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