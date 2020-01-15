В США из-за сброса керосина над школами пострадали 60 человек

Пассажирский самолет авиакомпании Delta Air Lines произвел аварийный сброс топлива над школами Лос-Анджелеса, в результате чего пострадали 60 человек, сообщает CNN. Ранее поступила информация о том, что пострадали 17 детей и 9 взрослых.

В США из-за сброса керосина над школами пострадали 60 человек

В пожарной службе округа Лос-Анджелес уточнили, что авиакеросин попал на территорию четырех школ. Никому из пострадавших госпитализация не потребовалась. После оказания первой помощи они были отправлены по домам. Эвакуация из зоны ЧП не потребовалась.

Командир воздушного судна авиакомпанией Delta Air Lines, выполнявшего рейс Лос-Анджелес – Шанхай вскоре после вылета подал сигнал тревоги, запросил экстренную посадку в аэропорту Лос-Анджелеса и произвел сброс топлива. Посадка прошла штатно. Федеральное авиационное управление (ФАУ) США «проводит тщательное расследование обстоятельств» инцидента.

В ФАУ отметили, что согласно действующим правилам, сброс топлива можно производить только в специально отведенных районах и на большой высоте, чтобы оно успело испариться до соприкосновения с землей, а не проливалось дождем.

В Delta Air Lines пояснили, что экипаж произвел экстренный сброс керосина из-за чрезвычайной ситуации на борту ради снижения массы лайнера перед экстренной посадкой.

Лос-Анджелес, Иван Гридин

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