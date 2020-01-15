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Среда, 15 января 2020, 11:53 мск

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При стрельбе в школе в США был убит ученик

В школе американского штата Техас произошла стрельба. В результате скончался подросток. Подозреваемого задержали.

Инцидент произошел в городе Хьюстон. Нападавший открыл огонь и ранил старшеклассника. Несмотря на усилия медиков пострадавший скончался.

Полиция начала расследование произошедшего. Занятия в школе отменили. Позже стало известно о задержании подозреваемого и его сообщника, передает телеканал KHOU 11. Мотивы преступников выясняются.

Хьюстон, Служба информации РИА «Новый День»

Хьюстон. Другие новости 15.01.20

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