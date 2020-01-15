Россия поднялась на одно место в рейтинге лучших стран мира

Россия занимает 23-е место в рейтинге лучших стран мира, составленном аналитиками журнала US News & World Report. По мнению экспертов, за прошедший год в РФ улучшились качество жизни и условия для бизнеса, но сократилось культурное влияние.

Аналитики определяют места в списке по девяти показателям: развитие предпринимательства, популярность у туристов, отношение к собственным гражданам (защита прав человека, экологии и гендерного равенства), культурное влияние, историческое наследие, потенциал развития, открытость для бизнеса, военная сила и качество жизни.

В 2019 году Россия занимала 24-ю строчку в общем рейтинге. Соседями РФ по итоговому списку оказались Объединенные Арабские Эмираты (23-е место) и Португалия (25-е). При этом Россия уступает большинству западных стран, но опережает прочие страны Восточной Европы.

За год, по мнению экспертов, сильно сократилось российское культурное влияние. Кроме того, Россия потеряла одну позицию в списке государств со значимым историческим и культурным наследием. По военному потенциалу РФ находится на втором месте, уступая лишь США. Также не изменилось место России по потенциалу развития.

Несколько улучшилась ситуация в стане с развитием предпринимательства, привлекательностью для туристов, открытостью для бизнеса, отношением к собственным гражданам и качеством жизни.

По версии издания, лучшими странами мира в 2020 году являются Швейцария, Канада, Япония, Германия, Австралия.

Вашингтон, Служба информации РИА «Новый День»

Вашингтон. Другие новости 15.01.20

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