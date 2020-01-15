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Четверг, 16 января 2020, 01:18 мск

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Туристку заставили сделать тест на беременность перед полетом

Фото: pixabay.com

Японская туристка, которая отправлялась на Северные Марианские острова, была вынуждена пройти тест на беременность по требованию авиакомпании. Женщине разрешили подняться на борт, когда анализ показал отрицательный результат.

Мидори Насида летела к своим родителям на остров Сайпан, пишет The Sun. «Я была смущена, когда мне сообщили, что я должна пройти тест на беременность. Никогда раньше не сталкивалась с такой политикой авиакомпании», – рассказала женщина.

Дело в том, что Северные Марианы – свободно ассоциированное государство с США. Путешественники некоторых стран могут посещать страну без визы. При этом если туристка родила там ребенка, малыш автоматически становится американским гражданином. В 2018 году на Сайпане родилось больше иностранцев, чем местных жителей.

Насида утверждает, что ей пришлось пройти унизительную процедуру из-за ее азиатской внешности. В авиакомпании признали, что такая практика вызывает проблемы и временно ее приостановили.

Токио, Служба информации РИА «Новый День»

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