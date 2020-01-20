Американские власти ужесточат выдачу виз для желающих родить в США

Администрация президента Дональда Трампа на этой неделе может ужесточить выдачу виз для тех, кто намеренно приезжает в США, чтобы родить ребенка. Об этом сообщает Axios со ссылкой на источники среди сотрудников Белого дома.

Изменения коснутся выдачи виз типа B. Такой документ выдается для краткосрочного въезда с туристическими или деловыми целями. Госдепартамент может отказать в выдаче визы, если заявитель получает документ с целью последующего предоставления гражданства его ребенку.

«Практическая проблема заключается в том, что очень немногие люди, которые рожают в США, получили визу конкретно с этой целью. У большинства уже есть виза, и они приезжают после этого», – пояснил изданию бывший главный юрисконсульт в визовом отделе Госдепа Джеффри Горски.

Власти США не ведут статистику по детям иностранцев, которые родились на территории Штатов. По оценке центра изучения миграции, ежегодно гражданство получают 33 тысячи младенцев, родителями которых являются туристы. В основном «родильным туризмом» занимаются жители Китая, России и Нигерии.

На ужесточении миграционного законодательства настаивает президент Дональд Трамп. По его словам, право на гражданство по праву рождения, гарантированное 14-й поправкой к Конституции США, является «откровенно смешным».

Вашингтон, Служба информации РИА «Новый День»

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