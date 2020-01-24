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Пятница, 24 января 2020, 08:49 мск

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США разъяснили правила получения виз для желающих родить иностранок

Американские власти пытаются искоренить так называемый «родильный туризм», когда беременные иностранки приезжают в США, чтобы рожденный младенец стал гражданином Соединенных Штатов. Новые правила выдачи виз будущим мамам вступают в силу с 24 января 2020 года.

Госдепартамент пояснил, что изменения в миграционном законодательстве коснутся тех, для кого рождение ребенка в США будет основной целью приезда в страну. «Поездка в США, главной целью которой является получение американского гражданства ребенком благодаря тому, что он рождается на территории США, является недопустимым основанием для выдачи неиммиграционной визы типа «B», – говорится в заявлении американского внешнеполитического ведомства, размещенном в электронной базе Федерального реестра.

Американские консульства будут отказывать в выдаче виз категории В, если у них будут основания считать, что заявительница преследует целью получение американского гражданства его будущим ребенком. Женщина должна привести веские доводы в пользу того, что она едет в США по другим причинам.

Впрочем, есть и исключение. Например, если будущая мать имеет показания, такие как возникшие во время беременности осложнения, и ей требуется медицинская помощь, которую могут предоставить американские клиники.

Подобные меры направлены на «пресечение преступной деятельности и обеспечение общественной безопасности, национальной безопасности и целостности миграционной системы США», отмечается в документе.

Вашингтон, Служба информации РИА «Новый День»

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