В США неизвестные расстреляли посетителей барбершопа

В США неизвестные открыли стрельбу в барбершопе. В результате с огнестрельными ранениями госпитализированы пять человек, в том числе трое несовершеннолетних.

Инцидент произошел в городе Чикаго, сообщает Chicago Tribune со ссылкой на полицию. Нападавших было двое. Сначала они зашли в парикмахерскую и осмотрелись, затем вышли на улицу и начали стрелять по посетителям через стеклянную витрину.

По данным правоохранителей, пострадали пять человек: трое подростков в возрасте от 11 до 17 лет и двое взрослых в возрасте 30 и 40 лет. Все они госпитализированы, их состояние медики оценивают в разной степени – от тяжелого до критического.

Полицейские начали расследование. В настоящее время следователи проверяют записи с камер видеонаблюдения, а также опрашивают очевидцев.

Чикаго, Служба информации РИА «Новый День»

Чикаго. Другие новости 17.01.20

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