В перестрелке на Гавайях погибли двое полицейских

В американском городе Гонолулу, штат Гавайи неизвестный открыл огонь. По предварительным данным, погибли два сотрудника полиции.
Инцидент произошел в одном из домов. Подозреваемый напал с ножом на домовладелицу, когда она попыталась его выселить, сообщает HawaiiNewsNow со ссылкой на источники в полиции.
Затем мужчина открыл огонь по прибывшим на вызов правоохранителям и поджег дом. В результате огнем были уничтожены четыре здания и еще несколько повреждены. Предположительно, нападавший погиб при пожаре.
Полиция перекрыла несколько улиц в связи с инцидентом. Проводится расследование, в котором принимают участие сотрудники ФБР.
Мэр Гонолулу Кирк Колдуэлл выразил свои глубокие соболезнования семьям и друзьям погибших офицеров.
Гонолулу, Служба информации РИА «Новый День»
Гонолулу. Другие новости 20.01.20
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