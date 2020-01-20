На петушиных боях в Индии птица зарезала мужчину

В Индии во время петушиных боев погиб мужчина. Смертельное ранение ему нанес боевой петух. Об этом сообщает Daily Mail.

Петушиные бои были запрещены в Индии, несмотря на решение Верховного суда, местные жители устраивают эти кровавые зрелища во время праздника Макара-санкранти в середине января.

На одном из таких поединков в штате Андхра-Прадеш погиб один из организаторов. Он взял на руки петуха, к лапам которого уже привязали острые шпоры.

Птица, пытаясь вырваться, полоснула лезвием мужчину по животу. Ранение оказалось смертельным. Мужчина умер от потери крови.

Нью-Дели, Служба информации РИА «Новый День»

Нью-Дели. Другие новости 20.01.20

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