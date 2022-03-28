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Понедельник, 28 марта 2022, 16:21 мск

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В Мексике бандиты убили 19 зрителей петушиных боев

В Мексике 19 человек стали жертвами нападения во время незаконных петушиных боев. Об этом сообщает агентство Notivideo со ссылкой на данные правоохранительных органов.

Столкновение произошло в муниципалитете Синапекуаро мексиканского штата Мичоакан. Этот район известен в криминальных кругах как место противостояния бандитской группировки «Лос-Корреа» и наркокарателя «Новое поколение Халиско».

Подпольные петушиные бои состоялись ночью, когда неожиданно в помещение ворвались бандиты и открыли огонь по зрителям. Нападавших было не менее десяти человек. Затем они скрылись на двух автомобилях.

В результате 19 человек погибли на месте, среди них были три женщины. Количество раненных не сообщается.

Мехико, Зоя Осколкова

© 2022, РИА «Новый День»

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