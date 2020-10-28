Боевой петух убил офицера полиции на Филиппинах

На Филиппинах офицер полиции погиб во время рейда в дом, где проводили незаконные петушиные бои. Правоохранитель взял на руки боевого петуха, к лапе которого было привязано лезвие, и получил смертельную рану, передает телекомпания Al-Arabiya. Острое лезвие перерезало бедренную артерию сотрудника полиции, в результате тот истек кровью.

Трагический инцидент произошел в городе Сан-Хосе центральной провинции Северного Самара. Лейтенант Кристиан Болок собирал доказательств организации нелегального петушиных боев, когда взял на руки одного из боевых петухов. Птица полоснула его лезвием. Полицейский скончался на месте от потери крови.

В итоге в ходе рейда силовики арестовали трех человек и схватили двух боевых петухов вместе с двумя наборами лезвий.

Петушиные бои наряду со спортивными и культурными мероприятиями были запрещены на Филиппинах во время пандемии коронавируса, чтобы предотвратить скопления людей и не допустить распространения инфекции.

Такие зрелища очень популярны на архипелаге. Чтобы сделать кровавые поединки еще более жестокими, владельцы птиц зачастую прикрепляют к их лапам лезвия.

Напомним, в январе текущего года в Индии во время петушиных боев погиб мужчина. Он взял на руки птицу с острыми шпорами на лапах. Та попыталась вырваться и порезала его. Ранение оказалось смртельным. Погибшим оказался хозяин петуха.

Манила, Наталья Петрова

Манила. Другие новости 28.10.20

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