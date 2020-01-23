На орбите возникла угроза взрыва американского спутника

На околоземной орбите возникла угроза взрыва американского телекоммуникационного спутника Spaceway-1. Это связано с неисправностью аккумуляторных батарей, сообщает специализированный ресурс spacenews.com.

Аппарат был изготовлен компанией Boeing и выведен на орбиту в 2005 году российско-украинской ракетой-носителем «Зенит-3SL». Он отработал свой 12-летний ресурс, но остался на геостационарной орбите на удалении 35 тыс. 786 км от поверхности Земли. В связи с опасениями взрыва аккумуляторов оператор спутника – компания DirecTV – намерена увести Spaceway-1 с орбиты.

Спутник планируется отправить на так называемую орбиту захоронения, которая находится в 300 км выше геостационарной. По данным DirecTV, который был направлен в Федеральную комиссию по связи (FCC), повреждение батарей было зафиксировано в декабре. По оценкам Boeing, аккумуляторы могут взорваться в случае повышения заряда. Эксперты считают, что вопрос с перемещением спутника необходимо решить до конца месяца. Также отмечается, что за оставшееся время оператор не успеет стравить оставшийся на спутнике запас топлива, чего требуют правила FCC. Этот факт также увеличивает риски взрыва аппарата.

Отметим, что взрыв спутника на околоземной орбите опасен тем, что осколки аппарата разлетятся с громадной скоростью и могут повредить другие аппараты, в том числе Международную космическую станцию.

Вашингтон, Иван Гридин

Вашингтон. Другие новости 23.01.20

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