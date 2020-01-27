Актриса Наталья Андрейченко пропала без вести в Мексике

В Мексике пропала актриса Наталья Андрейченко. Об этом рассказал ее директор по связям с общественностью Ян Трунцев. Он сообщил на странице в Instagram, что не может дозвониться до Натальи более суток.

По словам Трунцева актриса гостила в субботу у подруги в Канкуне, а в три часа дня, сославшись на плохое самочувствие отправилась домой. С того момента Наталью Андрейченко никто не видел, а оба ее номера недоступны.

«Огромная просьба всех, кто располагает любой информацией о местонахождении Натальи Андрейченко сообщить по телефону +7 (985) 843-32-97!!! Наталья не выходит на связь уже более суток. В субботу она была в гостях у подруги Марэт в Канкуне, уехала в 3 часа дня, сказав о плохом самочувствии и усталости, ее клонило в сон… После того, как она села в машину, больше не выходила на связь... Ехать ей около часа за рулем», – написал Ян Трунцев.⠀

Он также поблагодарил Марэт за помощь и рассказал, что пытается связаться с сыном Натальи, но пока безрезультатно. «Мы все очень переживаем, чтобы ничего не случилось. Как только будут новости, мы обязательно вам сообщим», – заверил Ян Трунцев.

Наталья Андрейченко – заслуженная артистка РСФСР. Широкой публике известна благодаря ролям в картинах «Мэри Поппинс, до свидания», «Военно-полевой роман», «Леди Макбет Мценского уезда».

Мехико, Иван Гридин

Мехико. Другие новости 27.01.20

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