«Когда нам нужно больше уроков истории...» Der Spiegel назвал армию США освободительницей Освенцима

Немецкий журнал Der Spiegel в своем сообщении в одной из соцсетей приписал освобождение концлагеря Аушвиц (Освенцим) американской армии. В посте указывалось, что крупнейший лагерь смерти нацистов Аушвиц 75 лет назад якобы освободила армия США.

На данное сообщение отреагировали немецкоязычные пользователи интернета. «Американцы освободили Освенцим. Или: когда ведущее немецкое издание непреднамеренно доказало, что нам нужно гораздо больше, а не меньше уроков истории», – написал пользователь твиттера @Holger_Michel.

Der Spiegel признал, что совершил «чрезвычайно неловкую ошибку» и извинился за нее, назвав критику в свой адрес справедливой. Издание при этом исправило первоначальный пост, указав, что лагерь смерти освободила Красная армия.

В 1941-1945 годах в Аушвице погибли 1,4 млн человек, почти 1,1 млн из них – евреи. Узников концлагеря освободили войска 1-го Украинского фронта под командованием маршала Ивана Конева 27 января 1945 года. К дате освобождения Аушвица приурочен Международный день памяти жертв Холокоста.

Берлин, служба информации РИА «Новый День»

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