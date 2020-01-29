«Постыдное переписывание истории»: посольство США приписало освобождение Освенцима американцам

Посольство США в Дании приписало освобождение нацистского концлагеря Аушвица (Освенцим) американской армии. В сообщении дипмиссии в твиттере говорится, что «75 лет назад американские солдаты освободили концлагерь Аушвиц-Биркенау».

Интернет-пользователи заметили оплошность и обрушились с критикой на американских дипломатов, после чего посольство признало ошибку, но не стало исправлять первоначальное сообщение об освобождении Освенцима военными США.

В дипведомстве заявили, что «случайно написали, что американские войска освободили Аушвиц-Биркенау», но при этом указали, что концлагерь, «разумеется, был освобожден советскими войсками». В посольстве добавили, что признают «важный вклад всех союзных войск во время Второй мировой войны и помним 6 миллионов евреев, которые погибли во время Холокоста», передает RNS.

Со своей стороны дипмиссия России в США призвала американских коллег не пытаться уничтожить память об освободителях концлагеря «постыдным переписыванием истории». «Аушвиц-Биркенау был освобожден 27 января 1945 года Красной Армией. Более 200 советских солдат пожертвовали своей жизнью ради освобождения 7,5 тыс. узников лагеря. Американские войска находились в это время не менее чем в 900 км от Аушвиц-Биркенау», – отметили в посольстве РФ.

Ранее освобождение Освенцима американской армии приписал немецкий журнал Der Spiegel. Журналисты в дальнейшем также заявили об ошибке и исправили оригинальный пост в соцсети, указав, что концлагерь освободила Красная Армия.

В 1941-1945 годах в Аушвице погибли 1,4 млн человек, почти 1,1 млн из них – евреи. Узников концлагеря освободили войска 1-го Украинского фронта под командованием маршала Ивана Конева 27 января 1945 года. К дате освобождения Аушвица – крупнейшего нацистского лагеря смерти, приурочен Международный день памяти жертв Холокоста.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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