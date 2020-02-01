«Немцев к черту и французов!»: как в Лондоне праздновали «Брексит», чего теперь ждать России (ФОТО)

Великобритания в ночь на субботу, 1 февраля, вышла из Евросоюза, став первой страной, покинувшей ЕС за все время его существования. «Брексит» состоялся в 23:00 31 января по лондонскому времени (в два часа ночи 1 февраля по московскому времени) через 3,5 года после референдума. В июне 2016 года 52% британцев проголосовали за выход Соединенного королевства из состава ЕС, 48% изъявили желание остаться. Переговоры по «Брекситу» продолжались более трех лет.

Вечером на площади у Вестминстерского дворца собрались тысячи человек человек, чтобы следить за обратным отсчетом до часа икс.

Фото: Getty Images

Многие пришли с британскими флагами и плакатами: «Мы захотели – мы сделали», «Демократия драгоценна», «Спасибо богу, наконец-то свободны», сообщает Би-би-си. У многих были значки «Happy Brexit day». Часть пришедших вела себя воинственно, делая жесткие заявления в адрес теперь уже бывших коллег по ЕС.«Немцев к черту и французов. Итальянцев, наверное, тоже к черту, – кричал молодой парень. – А вот поляков – нет, поляки – наши братья». В адрес противников «Брексита», которые также вышли на улицы, со стороны толпы звучали ругательства.

Фото: BBC

Символические часы, ведущие отбратный отсчет до «Брексита», проецировались не только на сам Вестминстерский дворец, где заседает парламент, но и на официальную резиденцию премьер-министра Бориса Джонсона в Лондоне на Даунинг-стрит. На экране над сценой демонстрировался видеоролик, рассказывающий как Британия оказалась в ЕС, и подборка фото с самыми запоминающимися эпизодами 47-летнего пребывания Лондона в составе европейского сообщества. Когда часы Биг-Бена пробили 11 часов вечера – удары прозвучали в записи, поскольку колокол часовой башни находится на реставрации, и были исполнены гимн «Боже, храни королеву» и музыка английского композитора Томаса Арна к патриотической песне «Правь, Британия!» толпа начала кричать: «Вышли!», «Наконец, всё!», «Мы сделали это!», передает DW.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон за час до «Брексита» выступил с обращением к нации, в котором назвал «Брексит» моментом надежды и единения для британцев и пообщал «рассвет новой эры».

В Брюсселе, в отличие от Лондона, никаких акций не проводилось – у здания Европарламента лишь спустили флаг Великобритании, вместо него подняли флаг ЕС.

Кроме того, глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель выпустил заявление с выражением сожаления в связи с выходом Великобритании из ЕС. Брюссель выразил надежду на продолжение сотрудничества с Лондоном. По словам Борреля, Великобритания останется ключевым партнером Евросоюза. ЕС намерен построить с Британией новое амбициозное партнерство в торговле, внешней политики, безопасности и других сферах, говорится в заявлении.

Отметим, что после «Брексита» Британия потеряла членство в Европарламенте и Еврокомиссии. Таким образом, Лондон не сможет участвовать в принятии решений ЕС. В то же время, Британия на время переходного периода, рассчитанного до 31 декабря 2020 года, останется в европейском таможенном союзе и едином рынке ЕС. За это время Лондону и Брюсселю предстоит заключить торговое соглашение и договориться о других деталях сотрудничества, а также о пограничных режимах с Ирландией и континентальной Европой.

Что касается будущих отношений России и Британии, ждать их потепления не стоит. Такое мнение высказал посол РФ в Лондоне Андрей Келин. Дипломат допустил ужесточение санкционной политики по отношению к Москве. По его словам, Лондон уже заявил о сохранении всех антироссийских санкций. «Сначала будут введены санкции по «акту Магнитского» и также будут все те списки, стоп-листы и так далее, которые есть по линии Евросоюза. Мы в этом не сомневаемся», – заявил Келин в эфире телеканала «Россия 24». При этом он не исключил, что Лондон может ужесточить санкции протии России и, таким образом, пойдет дальше, чем Евросоюз.

Лондон, служба информации РИА «Новый День»

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