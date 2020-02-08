В Антарктиде бьют рекорды по теплу

Антарктида бьет температурные рекорды. Сразу на двух аргентинских научно-исследовательских станциях были зафиксированы самые высокие показатели: на Esperanza столбик термометра поднялся до отметки 18,3 градуса тепла, что стало абсолютным результатом за всю историю метеонаблюдений на Южном полюсе (то есть с 1961 года). На другой станции – Marambio – термометр показал 14,1 градуса, это значение является самым высоким для февраля за последние 45 лет, сообщают «Евроньюс».

Потепление вызвало массовое образование айсбергов, рассказывает Кейт Риталлик, океанолог из Бангорского университета Великобритании: «Вы видите ледяную глыбу высотой 40 метров. Когда она откалывается, все то, что находилось внизу, тоже всплывает. Получаются айсберги размером с многоквартирные дома и целые кварталы, не такой уж пустяк».

Впрочем, синоптики пока не торопятся связывать потепление в Антарктиде с глобальным повышением температур по всему миру, резюмирует «Евроньюс».

Москва, Елена Васильева

Москва. Другие новости 08.02.20

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