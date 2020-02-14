Антарктика побила очередной температурный рекорд

Температура в Антарктике бьет рекорды по теплу. По данным бразильских метеорологов, рекордный показатель – 20,75 градуса по Цельсию – впервые в истории был зарегистрирован 9 февраля полярной станцией на острове Сеймур вблизи северной оконечности Антарктического полуострова. Это самая высокая температура, зафиксированная за все время наблюдений. Синоптики назвали новый температурный рекорд «невероятным и аномальным», пишет The Guardian, отмечая, что данные с острова Сеймур должны получить подтверждение Всемирной метеорологической организации.

Предыдущий рекордный показатель в Антарктике – 19,8 градуса по Цельсию – был зарегистрирован в 1982 году на острове Сигню.

По словам бразильского ученого Карлоса Шефера, потепление наблюдается на многих участках в Антарктике, которые отслеживают метеорологи, однако новая рекордная отметка заставила исследователей сильно удивиться – «такого никогда раньше не было».

Впрочем, специалист не спешит связывать рекордно высокую температуру в Антарктике с глобальным потеплением во всем мире.

На прошлой неделе метеорологи зарегистрировали температурные рекорды в Антарктиде. Сразу на двух аргентинских научно-исследовательских станциях на этом материке были зафиксированы самые высокие показатели. Так, на Esperanza столбик термометра поднялся до отметки +18,3 градуса, что стало абсолютным результатом за всю историю метеонаблюдений на Южном полюсе. На другой станции, Marambio, температура повышалась до +14,1 градуса, это значение является самым высоким для февраля за последние 45 лет.

Ранее ученые отмечали, что из-за повышения температуры в Антарктике ускоряется таяние ледников, что приводит к подъему уровня мирового океана – это представляет угрозу для расположенных на берегу городов и малых островов. В январе сообщалось, что из-за изменения климата под воду ушли два индонезийских острова, затопление грозит еще четырем островам.

Москва, Ольга Панфилова

Москва. Другие новости 14.02.20

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