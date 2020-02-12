Ученые: глобальное потепление убивает пингвинов в Антарктике

Популяция пингвинов в Арктике за последние 50 лет сократилась на 58%. Об этом сообщает британская The Guardian со ссылкой на ученых университета Стоуни-Брук (США). Специалисты объяснили сложившуюся ситуацию глобальным потеплением.

Четверо исследователей из американского университета в течение месяца считали пингвинов на Южных Шетландских островах в Антарктике. В результате ученые обнаружили почти 53 тыс. гнездящихся пар на острове Мордвинова (также Элефант). По сравнению с 1971 годом, когда проводился предыдущий подсчет, в 2019 году их оказалось на 58% меньше.

На острове Лоу, где ранее была зарегистрирована самая большая популяция пингвинов в Антарктике, зафиксированы похожие показатели.

Ранее в Антарктиде синоптики зарегистрировали температурные рекорды. Сразу на двух аргентинских научно-исследовательских станциях были зафиксированы самые высокие показатели. Так, на Esperanza столбик термометра поднялся до отметки +18,3 градуса, что стало абсолютным результатом за всю историю метеонаблюдений на Южном полюсе (то есть с 1961 года). На другой станции – Marambio – температура поднималась до +14,1 градуса, это значение является самым высоким для февраля за последние 45 лет.

Москва, Ольга Панфилова

Москва. Другие новости 12.02.20

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