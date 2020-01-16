Два острова в Индонезии ушли под воду из-за изменения климата, затопление грозит еще четырем

В Индонезии полностью затопило два необитаемых острова в провинции Южная Суматра. Причиной стало повышение уровня моря из-за глобального потепления. Об этом пишет издание The Straits Times со ссылкой на местных экоактивистов. На одном из затопленных островов располагался национальный парк, признанный ЮНЕСКО. В настоящее время уровень воды над островами достигает 1,5-3 метров.

Экологи предупреждают, что в ближайшее время под воду могут уйти еще четыре острова в провинции Южная Суматра. Один из них – Салах Намао – является обитаемым. Он находится не менее двух метров над уровнем моря.

Ранее ученые из китайского Института физики атмосферы по итогам проведенного исследования сообщили, что за прошедшее десятилетие температура Мирового океана достигла рекордных значений с 50-х годов прошлого века. Причем в прошлом году температура воды в океане на глубине до 2 км на 0,075 градуса превышала среднее значение в период с 1981 по 2010 годы, указывают исследователи. По их мнению, температура Мирового океана растет ускоренными темпами в связи с изменением климата. Нагревание океанов все чаще приводит к наводнениям, засухам, лесным пожарам и сильным морским штормам, говорится в исследовании, которое приводит DW.

В свою очередь Всемирная метеорологическая организация ООН сообщила, что средняя глобальная температура в январе-октябре 2019 года оказалась примерно на 1,1 градуса выше, чем в доиндустриальный период. К концу столетия средняя температура может вырасти более чем на 3 градуса при отсутствии мер по борьбе с изменением климата, предупредили в организации.

Джакарта, служба информации РИА «Новый День»

Джакарта. Другие новости 16.01.20

В Еврокомиссии обвинили Россию в «искажении» истории Второй мировой войны. / В Японии выявили случай заражения пневмонией нового типа. / Ученые выяснили, что в бородатых мужчинах привлекает и отталкивает женщин. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»