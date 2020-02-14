Трамп срывает работу американского Минюста с помощью соцсетей

Сообщения президента США Дональда Трампа в твиттере делают невозможной работу Министерства юстиции. Об этом сообщил министр юстиции, генпрокурор США Уильям Барр.

По его словам, Трампу пора прекратить писать твиты об уголовных делах, которыми занимается Минюст. В частности, Барра волнуют комментарии главы государства по делу экс-советника президента Роджера Стоуна, которого обвиняют в даче ложных показаний и препятствовании ходу расследования предполагаемого «вмешательства» России в выборы президента США 2016 года.

При этом Трамп не обращался к Барру по этому вопросу, но его высказывания о министерстве, сотрудниках ведомства, судьях, которые рассматривают дело, «делают невозможным выполнение работы», заявил генпрокурор в интервью ABC News.

Барр подчеркнул, что готов к негативной реакции американского лидера на его слова. «Никто не может на меня повлиять, будь то конгресс, редакция газеты или президент», – глава Минюста США.

В ответ пресс-секретарь Белого дома Стефани Гришам отметила, что Барр имеет право публично высказывать свое мнение. Использование Трампом соцсетей для борьбы американского народа против несправедливости она назвала эффективным, а также добавила, что президент полностью доверяет генпрокурору.

Напомним, Рождер Стоун был арестован в январе 2019 года. Его обвинили во лжи при даче показаний во время расследования возможного «вмешательства» России в выборы. Обвинение требовало приговорить Стоуна к сроку от семи до девяти лет лишения свободы. Трамп в своем твиттере назвал предложенный приговор «ужасным и нечестным».

Вашингтон, Зоя Осколкова

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