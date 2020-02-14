В центре Стамбула обрушилось семиэтажное здание

В центре Стамбула рухнул семиэтажный жилой дом. Здание находилось в аварийном состоянии.

Как сообщает телеканал Habertuгk, месяц назад жителям было дано указание покинуть дом. Несмотря на это, после обрушения к месту подъехали экстренные службы и бригады скорой помощи. Спасатели проверяют, нет ли под завалами людей.

На опубликованных фото видно, что обломками завалило припаркованные рядом автомобили. Отмечается, что здание было в аварийном состоянии.

В настоящее время выясняются причины обрушения. Известно, что многоквартирный дом был построен 5-этажным, однако позже к нему пристроили еще два этажа.

Стамбул, Зоя Осколкова

Стамбул. Другие новости 14.02.20

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