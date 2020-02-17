США решили оставить Китай без авиадвигателей

Белый дом изучает возможность запретить поставки авиационных двигателей General Electric Co. (GE) для новейшего китайского авиалайнера, пишет The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники. Эксперты считают, что введение ограничений обернется «серьезными последствиями» для американского производителя техники, а также к эскалации торговой войны между США и КНР.

Администрация президента США Дональда Трампа готова запретить совместному предприятию GE и французской Safran SA – CFM International – экспортировать двигатели LEAP 1C в Китай. Эти силовые установки используются в китайском лайнере C919, который разработан Commercial Aircraft Corp of China (COMAC).

Некоторые сотрудники белого дома обеспокоены, что китайцы изучат двигатели и скопируют инженерные решения при производстве собственных силовых установок, что подорвет интересы США. По другой версии, ограничениями Вашингтон намерен сорвать разработку COMAC, которые могут стать полноценными конкурентами Boeing. Прерывание поставок двигателей может привести к задержке производства китайских самолетов на неопределенный срок, пишет WSJ.

Непосредственно в General Electric выступают против решения Белого дома, так как перенять передовые технологии производства двигателей гораздо сложнее, чем это себе представляют в администрации Трампа. Там также отметили, что двигатели давно поставляются в КНР, потому китайские инженеры могли приступить к копированию уже давно.

Вашингтон, Иван Гридин

Вашингтон. Другие новости 17.02.20

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