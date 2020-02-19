Гознак напечатает для нужд Венесуэлы боливаров на $143 млн

Гознак РФ получил заказ от правительства Венесуэлы на печать 300 млн банкнот, сообщает Bloomberg со ссылкой на копию контракта. Согласно договора, российское предприятие напечатает купюры номиналом от 10 тыс. до 50 тыс. боливаров.

Всего Гознак напечатает банкнот для Венесуэлы на общую сумму $143 млн. За их выпуск Каракас заплатит Гознаку 6,8 млн евро (около $7,4 млн). По данным агентства, в прошлом году один из крупнейших производителей банкнот в мире – британская De La Rue – списала $23 млн из-за долгов Венесуэлы.

В 2019 году в Венесуэле на фоне политических неурядиц и санкций со стороны США разыгрался очередной экономический кризис. Он привел к гиперинфляции и обесцениванию местной валюты. Россия осталась одной из немногих стран, которые поддерживают Венесуэлу.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 19.02.20

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