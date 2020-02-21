В соцсетях набирает популярность опасный для жизни детей челлендж

В социальных сетях среди подростков распространяется челлендж, который может привести к серьезным травмам. Родители в разных странах жалуются на последствия выполнения этого трюка, врачи предупреждают о риске для жизни.

Skull Breaker Challenge (Разрушитель черепов) запустили в соцсети TikTok. Трое подростков подпрыгивают одновременно, те, кто стоят по сторонам, ставят подножку тому, кто стоит между ними. В результате юноша падает на спину. Челлендж подхватили подростки во многих странах.

Родители бьют тревогу в соцсетях и описывают последствия выполнения трюка. Дети попадают в больницы с черепно-мозговыми травмами, ушибами позвоночника и даже с выбитыми зубами. При этом помощь пострадавшему не всегда можно оказать вовремя, так как детям это кажется забавным, они смеются и не задумываются о том, чтобы позвонить медикам.

По словам врачей, такое падение может привести к перелому основания черепа и летальному исходу.

Администрация соцсети TikTok заявила, что безопасность пользователей является главным приоритетом. В ответ на платформе запустили новый челлендж, где при высполнении похожего трюка, один из участников ловко избегает страшного падения.

Рим, Зоя Осколкова

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