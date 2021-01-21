10-летняя девочка попала в реанимацию после участия в челлендже с удушением в TikTok

В Италии 10-летняя девочка оказалась в реанимации после участия в конкурсе Black out в популярной среди подростков соцсети Tik Tok. Ребенок пытался задушить себя.

Девочка завязала вокруг горла пояс, чтобы поучаствовать в челлендже с удушением. Родители вызвали скорую помощь, медики диагностировали остановку сердца, пишет ANSA.

В результате реанимационных мероприятий врачам удалось вернуть ребенка к жизни, однако состояние маленькой пациентки остается критическим, так как ее сердце не билось несколько минут.

Стоит отметить, что это не первый опасный для жизни челлендж, который распространился в Tik Tok. Ранее пользователи соцсети выкладывали ролики, на которых ставили друг другу подножки. В результате подростки падали на спину, получая травмы позвоночника.

Рим, Зоя Осколкова

Рим. Другие новости 21.01.21

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