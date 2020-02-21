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Пятница, 21 февраля 2020, 16:46 мск

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СВР указала на центр антишпионских кампаний в Европе

Фото: ec.europa.eu

Спецслужбы США развернули в Европе антироссийскую кампанию, центр которой расположился в Болгарии, сообщает Служба внешней разведки. Там регулярно происходят шпионские скандалы, которые приводят к выдворению из страны российских дипломатов, пояснили в ведомстве.

В качестве последнего шпионского скандала СВР приводит историю о якобы имевшем место разговоре директора СВР Сергея Нарышкина с шейхом Мухаммедом бен Рашидом Аль Мактумом об освобождении болгарского олигарха Васила Бокова, который был задержан в ОАЭ по подозрению в финансовых махинациях

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