В США 11-летняя девочка пришла в парламент с заряженным автоматом

В американском штате Айдахо 11-летняя девочка пришла на общественное слушание в парламент с заряженным автоматом. Об этом сообщает Associated Press.

Девочка держала на плече винтовку AR-15, когда ее дед высказывался в поддержку законопроекта, который разрешит скрытое ношение оружия для американцев, не зарегистрированных в Айдахо.

Мужчина рассказал, что его внучка стреляет с 5 лет, а в 9 лет она убила первого оленя из этой винтовки. Дедушка также заявил, что девочка, несмотря на возраст, ответственно подходит к оружию и знает, что не нужно постоянно держать палец на курке.

В настоящее время законы штата позволяют носить оружие с 18 лет. Однако это касается только тех, кто зарегистрирован в Айдахо. Отмечается, что на публичных слушаниях нередко появляется огнестрел, когда обсуждаются законы об оружии.

Вашингтон, Зоя Осколкова

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